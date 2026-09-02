Blue Lagoon Resources: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Blue Lagoon Resources gab am 31.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0.01 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal waren -0.010 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch