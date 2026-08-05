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05.08.2026 06:37:00
Blue Jet Healthcare: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Blue Jet Healthcare hat am 03.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 4.51 INR, nach 5.26 INR im Vorjahresvergleich.
In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 2.93 Milliarden INR – eine Minderung von 17.38 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 3.55 Milliarden INR eingefahren.
Die Erwartungen der Analysten hatten bei einem Gewinn von 4.50 INR je Aktie gelegen. Beim Umsatz hatten sie 2.93 Milliarden INR für das Quartal in Aussicht gestellt.
Redaktion finanzen.ch
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