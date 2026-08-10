Blue innovation veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Blue innovation hat am 07.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 26.65 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Blue innovation -47.990 JPY je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite standen 333.6 Millionen JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 179.4 Millionen JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch