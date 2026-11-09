Blue Dart Express: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Blue Dart Express lud am 06.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Das EPS lag bei 43.79 INR. Im letzten Jahr hatte Blue Dart Express einen Gewinn von 34.30 INR je Aktie eingefahren.

Der Umsatz lag bei 17.74 Milliarden INR – das entspricht einem Zuwachs von 14.50 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 15.49 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch