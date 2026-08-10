Blue Coast Hotels zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Blue Coast Hotels hat am 07.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Blue Coast Hotels hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0.15 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0.880 INR je Aktie gewesen.

Blue Coast Hotels hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3.5 Millionen INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 161.19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1.3 Millionen INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch