Blue Coast Hotels hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Blue Coast Hotels hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 04.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von 0.30 INR erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0.300 INR je Aktie gewesen.

Mit einem Umsatz von 3.5 Millionen INR, gegenüber 5.7 Millionen INR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 38.60 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.ch