Blue Cloud Softech Solutions liess sich am 14.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Blue Cloud Softech Solutions die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Blue Cloud Softech Solutions hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0.11 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0.350 INR je Aktie gewesen.

Das vergangene Quartal hat Blue Cloud Softech Solutions mit einem Umsatz von insgesamt 3.01 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.53 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 18.93 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch