Blue Cloud Softech Solutions: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Blue Cloud Softech Solutions hat am 14.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.23 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Blue Cloud Softech Solutions ein EPS von 0.330 INR je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz wurden 2.93 Milliarden INR gegenüber 2.06 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch