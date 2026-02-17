Hennessy Capital Acquisition Aktie 27270063 / US0953061068
17.02.2026 14:27:21
Blue Bird To Acquire Remaining Stake In Micro Bird For $200 Mln
(RTTNews) - Blue Bird Corp. (BLBD) on Tuesday agreed to acquire Girardin Group's 50% stake in the Micro Bird joint venture for approximately $200 million, taking full ownership of the business.
The consideration includes about 30% in cash and 70% in Blue Bird stock.
The transaction is expected to close in the first half of calendar 2026.
Micro Bird was established as a 50/50 joint venture in 2009, designs and manufactures Type A school and commercial shuttle buses and operates facilities in Quebec and New York.
Following the closing, Blue Bird intends to appoint Micro Bird's Chairman, Steve Girardin to its Board of Directors.
In the pre-market trading, Blue Bird is 1.02% lesser at $57 on the Nasdaq.
Nachrichten zu Hennessy Capital Acquisition Corp
|
04.02.26
|Ausblick: Hennessy Capital Acquisition gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
23.11.25
|Ausblick: Hennessy Capital Acquisition stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
Analysen zu Hennessy Capital Acquisition Corp
SMI setzt Rekordjagd fort -- DAX auf Richtungssuche -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich - Feiertag in Shanghai
Der heimische Aktienmarkt führt seine Rekordjagd vom Vortag fort. Am Dienstag zeigt sich der deutsche Leitindex ohne klare Richtung. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am zweiten Handelstag der Woche uneinheitlich.