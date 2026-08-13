Blue Acquisition A öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Blue Acquisition A hat am 11.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.03 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Blue Acquisition A ein EPS von 0.010 USD je Aktie vermeldet.

Redaktion finanzen.ch