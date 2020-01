Bluberi nomme Andrew Burke PDG

LAS VEGAS, le 10 janv. 2020 /CNW/ - Aujourd'hui, l'entreprise de jeux nord-américaine Bluberi Gaming Canada Inc. (Bluberi) a annoncé la nomination d'Andrew Burke au poste de président-directeur général. Celle-ci entrera en vigueur le 13 janvier 2020.

Cette nomination survient alors que Bluberi se prépare à lancer sa nouvelle phase de croissance stratégique. M. Burke est un chef et directeur accompli dans ce secteur; il a accumulé plus de 14 ans d'expérience dans les domaines des jeux et de la technologie, et il travaillait auparavant en investissement en capital. L'entreprise pourra profiter de sa compréhension approfondie de cet environnement concurrentiel, des produits et des tendances du marché, ainsi que de ses relations éprouvées et solides avec des casinos partenaires. Dernièrement, il travaillait à titre de premier vice-président des produits de machines à sous chez PlayAGS Inc. (AGS). Il supervisait alors tous les aspects des activités commerciales de la division aux États-Unis et au Canada. Pendant sa carrière chez AGS, il a joué un rôle crucial dans la réussite de plusieurs acquisitions, dont celles de Colossal Gaming (C2 Gaming LLC) et de Cadillac Jack (Amaya Americas Corporation). M. Burke a supervisé plusieurs lancements de produits majeurs pour la société, y compris la très populaire série de jeux Orion.

Il succédera à Mike Starzynski, dont le leadership a permis à l'entreprise d'atteindre sa position forte actuelle sur le marché et d'être acquise en juillet 2019 par des fonds gérés par The Catalyst Capital Group Inc. À partir de maintenant, la priorité immédiate de M. Burke sera de tirer profit du succès de Bluberi en agrandissant son offre de produits et en améliorant les processus auxquels elle a recours pour servir ses clients tout en maintenant la richesse de sa culture et de son environnement.

« Bluberi est à une étape-clé de sa croissance, et les possibilités sont infinies », a affirmé M. Burke. « Il me tarde de travailler aux côtés de nos employés, nos partenaires et nos clients afin de transformer Bluberi en un fournisseur de jeux formidable et guidé par un service à la clientèle et une innovation de produits inégalés. »

À propos de Bluberi

Bluberi est une entreprise de jeux de premier plan qui possède plus de 25 années d'expérience, un long historique de conception de produits de haute performance et un service à la clientèle exceptionnel dans les compétences de classe 2, de classe 3 et des systèmes de jeux de loterie tribaux (Tribal Lottery Systems, aux États-Unis). Bluberi se spécialise dans la conception et le développement de jeux vidéo et de tableaux de jeux électroniques, ainsi que de machines pour casinos et de systèmes de gestion pour le marché mondial. Pour en savoir plus, rendez-vous sur bluberi.com .

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1065166/Bluberi_Gaming_Andrew_Burke.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1065175/blueberi_Logo.jpg

SOURCE Bluberi Gaming