BLS verlängert Mobilfunkvertrag mit mobilezone und Swisscom - mobilezone-Aktie bricht ein, Swisscom freundlich

Die BLS verlängert ihren Mobilfunkvertrag mit der Handyladenkette mobilezone und der Swisscom um weitere vier Jahre

mobilezone und die Swisscom werden die Abos der rund 3'000 Mitarbeitenden des Bahnunternehmens weiterhin betreuen.

Dabei übernehme mobilezone die Administration der Abonnemente über die Online-Kundenplattform, während die Swisscom die mobilen Dienstleistungen wie Abonnemente, Netzabdeckungen etc. zur Verfügung stelle, teilte mobilezone am Mittwoch in einem Communiqué mit. Damit führe man die seit 2009 bestehende Zusammenarbeit fort. mobilezone und die Swisscom hätten den Auftrag im Rahmen einer öffentlichen Ausschreibung verlängern können. Finanzielle Details wurden nicht genannt.

Für die Aktien von Swisscom geht es in Zürich im frühen Handel umm 0,27 Przoent nach oben auf 523,40 CHF. Die Papiere von mobilezone können jedoch nicht von der Vertragsverlängerung profitieren und geraten kräftig unter die Räder: Sie brechen zeitweise um 5,6 Prozent auf 8,78 CHF ein.

jb/hr

Bern (awp)