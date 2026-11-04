BLS International Services zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

BLS International Services präsentierte am 03.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 4.52 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 4.26 INR je Aktie generiert.

BLS International Services hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 9.73 Milliarden INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 32.04 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 7.37 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch