Bls E-Services hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Bls E-Services präsentierte in der am 02.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.48 INR. Im Vorjahresviertel hatte Bls E-Services 0.850 INR je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz wurde auf 4.24 Milliarden INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2.70 Milliarden INR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch