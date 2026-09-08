Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’083 -1.4%  SPI 19’857 -1.1%  Dow 53’414 -0.5%  DAX 25’876 -0.5%  Euro 0.9423 0.1%  EStoxx50 6’380 -0.4%  Gold 4’396 -0.2%  Bitcoin 63’678 -0.6%  Dollar 0.8115 0.3%  Öl 98.7 1.8% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Novartis1200526UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Roche149905998
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Aktien von Vodafone, Deutsche Telekom und Co.: Schliessen sich die europäischen Telekom-Riesen für ein EU-Satellitennetz zusammen?
Airbus SE-Aktie-Analyse: Deutsche Bank AG bewertet mit Buy
Novartis-Aktie fällt zweistellig: Del-desiran verfehlt Studienziel bei Muskelkrankheit - Milliarden an Börsenwert vernichtet
Hold-Note für Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie: Neue Analyse von Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank): Buy für Hannover Rück-Aktie
Suche...
08.09.2026 11:33:37

BLS baut bis Ende 2030 rund 40 Vollzeitstellen ab

Bern (awp/sda) - Die BLS hat am Dienstag den Abbau von rund 40 Vollzeitstellen angekündigt. Zudem schliesst sie fünf Reisezentren und spart beim Service. Ursache sei der zunehmende Kostendruck im öffentlichen Verkehr.

Den Personalabbau will die BLS nach Möglichkeit über Fluktuationen oder interne Wechsel abfedern, wie sie in einer Mitteilung schrieb. Beschlossen ist weiter die Schliessung der Reisezentren in Seftigen, Hasle-Rüegsau, Ins, Münsingen und Zollikofen.

Ausserdem schränkt die BLS die Öffnungszeiten der Schalter an den Wochenenden ein. Künftig will sie sonntags nur noch die Reisezentren in Spiez und Interlaken West ganzjährig öffnen sowie jenes in Kandersteg während der Sommersaison. Grund dafür sei, dass immer mehr Billette über digitale Kanäle gekauft würden.

Weitere Sparmassnahmen betreffen die Begleitung der Züge und den Unterhalt. Auf der Linie Bern-Langnau-Luzern setzt die BLS ab 2028 nur noch auf sporadische Kontrollen. Die Linie Spiez-Zweisimmen will sie nur noch tagsüber ständig begleiten.

Auch die Aussenreinigung der Züge wird von durchschnittlich alle 14 Tage auf einmal im Monat reduziert, wie das Unternehmen weiter schrieb.

Mit den Massnahmen will die BLS in den Jahren 2027 und 2028 rund fünf Millionen Franken einsparen. Damit reduziere sich die von Bund und Kantonen finanzierte Abgeltung für den regionalen Personenverkehr auf jährlich rund 150 Millionen Franken.

Gewerkschaften sind unzufrieden

Die Gewerkschaft des Verkehrspersonals (SEV) kritisierte die Massnahmen am Dienstag. Der Kostendruck der Kantone und des Bundes habe nun erste und einschneidende Konsequenzen bei der BLS, schrieb der SEV in einer Mitteilung. Der Druck fordere Opfer beim Personal, und auch die Kunden und Kundinnen würden nicht verschont bleiben.

Auch der Personalverband Transfair äusserte sich kritisch. Leidtragend sei das Personal. Es dürfe nicht "die Zeche für die Sparmassnahmen zahlen". Bund und Kantone würden nicht genügend finanzielle Mittel zur Verfügung stellen. Bahnunternehmen wie die BLS gerieten so zunehmend unter Druck.

In eigener Sache

Trading Signals: Bloom Energy - Aufstieg in die 1. Liga

Der Brennstoffzellenspezialist steigt in den US-Leitindex auf. Neben diesem prestigeträchtigen Erfolg spricht die Charttechnik für ein kurzfristiges Long-Engagement bei Bloom Energy.

Weiterlesen!
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Euronext SEI Investments & Ameriprise Financial: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung?

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt – heute mit dem monatlichen Rebalancing:
NEU✅ Euronext
NEU✅ SEI Investments
NEU✅ Ameriprise Financial

inklusive Rebalancing:
❌ Swiss Life
❌ BNP Paribas
❌ Iberdrola

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Euronext SEI Investments & Ameriprise Financial: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung? – BX Morningcall

Inside Trading & Investment

10:16 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 9.50% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf ABB, Nestlé, Novartis, Roche
09:51 EZB vor dem nächsten Zinsschritt
09:11 SG-Marktüberblick: 08.09.2026
09:00 Logo WHS Eine Aktie, eine Option: So wird aus einer Trading-Idee ein konkreter Options-Trade - Kostenloses Webinar heute um 10:00 Uhr
08:58 Novartis und Swiss Re belasten
08:04 UBS Logo UBS KeyInvest: SMI – Per Abwärts-Gap in die neue Woche
04.09.26 Euronext SEI Investments & Ameriprise Financial: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung? – BX Morningcall
03.09.26 Julius Bär: 15.50% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (60%) auf COSMO N.V.
01.09.26 ETF Compass August-Review: Rekordjagd, KI-Comeback und eine Krypto-Rally
mehr
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Aktien in diesem Artikel

BLS AG 0.25 -16.67% BLS AG

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Swiss Re-Aktie im Minus: Milliardenpotenzial für Versicherer durch KI-Rechenzentren - Wachsende Risiken im Rückversicherungsmarkt
Anleger in New York halten sich zurück: Dow Jones verbucht schlussendlich Verluste
Novartis-Aktie fällt zweistellig: Del-desiran verfehlt Studienziel bei Muskelkrankheit - Milliarden an Börsenwert vernichtet
Home Depot Aktie News: Home Depot am Mittag mit Aufschlag
SMI-Titel UBS-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in UBS von vor einem Jahr abgeworfen
NVIDIA-Aktie im Check: So reagieren Analysten auf die Übernahme von Hugging Face
DEUTZ Aktie News: Investoren trennen sich am Mittag vermehrt von DEUTZ
Novartis-Aktie knickt ein: Ziel in Phase-III-Studie zu Herzmedikament verfehlt
SMI schliesslich mit Verlusten -- DAX beendet Handel knapp über 26'000-Punkte-Marke -- Feiertagsbedingte Pause an der Wall Street -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich

Top-Rankings

KW 36: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 36: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 36: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.