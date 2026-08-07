Bloomin Brands mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Bloomin Brands hat am 05.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS belief sich auf 0.36 USD gegenüber 0.290 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Bloomin Brands im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1.34 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1.02 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren 1.00 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch