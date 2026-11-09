Bloomin Brands: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Bloomin Brands äusserte sich am 06.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.03 USD. Im Vorjahresquartal waren -0.540 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Bloomin Brands in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1.67 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 944.4 Millionen USD im Vergleich zu 928.8 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch