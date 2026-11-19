Bloomberry Resorts lud am 16.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Bloomberry Resorts vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0.04 PHP. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0.170 PHP je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 8.48 Prozent auf 13.67 Milliarden PHP. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 12.61 Milliarden PHP erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch