Bloomberg: Novartis kurz vor Übernahme von Avidity Biosciences

Basel (awp/sda) - Novartis steht offenbar kurz vor der Übernahme von Avidity Biosciences, einem US-amerikanischen Unternehmen, das sich auf RNA-Therapien für seltene Muskelerkrankungen spezialisiert hat. Dies berichtet die Nachrichtenagentur Bloomberg am Sonntag unter Berufung auf eine mit der Angelegenheit vertraute Person.

Die Transaktion, über die seit diesem Sommer gesprochen wird, würde einen Preis von über 70 Dollar pro Avidity-Aktie vorsehen, heisst es. Am Freitag schloss die Aktie an der Wall Street bei 49,15 Dollar.

Laut der Quelle könnte die Vereinbarung noch gleichentags abgeschlossen und bekannt gegeben werden; sie warnte jedoch auch, dass sie noch nicht abgeschlossen sei und auch noch scheitern könnte, berichtet Bloomberg.

ls/