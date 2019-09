Bloomberg New Energy Finance attribue à Sungrow une cote de bancabilité de 100 %

HEFEI, Chine, 9 septembre 2019 /PRNewswire/ -- Sungrow, le premier fournisseur mondial de solutions d'onduleurs et de stockage d'énergie pour énergies renouvelables, a annoncé qu'il avait été classé « 100 % bankable » par Bloomberg New Energy Finance (BNEF) parmi les fournisseurs d'onduleurs dans sa dernière étude, démontrant que les projets faisant appel à des onduleurs Sungrow sont plus susceptibles d'obtenir un financement par emprunt sans recours auprès des banques que les autres concurrents.

L'étude sur la bancabilité de BloombergNEF a interrogé des banques, des développeurs et des sociétés de diligence technique pour savoir quelles marques, sur 17 fabricants d'onduleurs, étaient selon eux bancables. BloombergNEF, reconnue par de nombreuses institutions financières comme l'une des plateformes les plus crédibles dans le domaine des prêts aux entreprises, a réalisé pour la première fois une étude sur la bancabilité des onduleurs. Sungrow est l'une des rares sociétés d'onduleurs à être classée comme « 100 % bankable ».

L'étude souligne la solvabilité et la fiabilité du partenariat avec Sungrow en tenant compte des dimensions globales de l'évaluation, en particulier les garanties et assurances à long terme, le support local et la qualité supérieure des produits. Sungrow dispose notamment d'un centre d'essais de pointe certifié par tous les principaux organismes de certification internationaux parmi lesquels le TÜV Rheinland, le TÜV SÜD, CSA, UL et CNAS. Les onduleurs Sungrow ont passé avec succès plus de mille tests indépendants de qualité et de fiabilité, un exploit inégalé par la majorité des fabricants d'onduleurs.

« Nous sommes fiers d'être la marque préférée des clients, des partenaires et des organisations financières », a déclaré Cao Renxian, directeur général de Sungrow. « Sungrow fournit des produits à la pointe de la technologie avec des actions permanentes en matière de R&D. De plus, nous nous imposons aujourd'hui comme la plateforme de services complète avec une présence sur les six continents. »

Le rapport financier semestriel de Sungrow, actuellement publié, indique notamment une croissance de 14,56 % du chiffre d'affaires d'une année sur l'autre, ce qui témoigne de la solide volonté de la société de s'engager dans une économie durable. L'expansion internationale de la société est particulièrement importante, puisqu'elle occupe maintenant des positions de premier plan sur les marchés du continent américain, de l'Asie du Sud-Est et d'ailleurs.

À propos de Sungrow

Sungrow Power Supply Co, Ltd (« Sungrow ») est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions d'onduleurs pour les énergies renouvelables, avec environ 90 GW installés dans le monde en juin 2019. Fondée en 1997 par le professeur d'université Cao Renxian, Sungrow fait figure de leader dans la recherche et le développement d'onduleurs solaires, avec la plus grande équipe de R&D dédiée du secteur et une large gamme de produits offrant des solutions d'onduleurs photovoltaïques et des systèmes de stockage d'énergie pour des applications résidentielles, commerciales et à l'échelle des services publics, ainsi que des solutions de centrales photovoltaïques flottantes reconnues dans le monde entier. Avec une solide expérience de 22 ans dans le secteur photovoltaïque, les produits Sungrow alimentent des installations dans plus de 60 pays, maintenant une part de marché mondiale de plus de 15 %. Pour en savoir plus sur Sungrow, visitez le site www.sungrowpower.com.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/961956/BloombergNEF_inverter_firms_bankability_survey_2019.jpg