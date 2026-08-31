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31.08.2026 06:37:00
Bloomage BioTechnology verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Bloomage BioTechnology stellte am 28.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Das EPS wurde auf 0.21 HKD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0.270 HKD je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite hat Bloomage BioTechnology im vergangenen Quartal 1.07 Milliarden HKD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 16.41 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Bloomage BioTechnology 1.28 Milliarden HKD umsetzen können.
Redaktion finanzen.ch
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