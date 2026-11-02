Bloomage BioTechnology A: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Bloomage BioTechnology A hat am 30.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Mit einem EPS von 0.07 CNY lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Bloomage BioTechnology A mit 0.070 CNY je Aktie genauso viel verdiente.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 6.96 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 902.7 Millionen CNY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 839.8 Millionen CNY.

Redaktion finanzen.ch