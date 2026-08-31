Bloomage BioTechnology A legte Quartalsergebnis vor

Bloomage BioTechnology A lud am 28.08.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0.18 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0.250 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Mit einem Umsatz von 926.8 Millionen CNY, gegenüber 1.18 Milliarden CNY im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 21.64 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.ch