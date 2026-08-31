|
31.08.2026 06:37:00
Bloomage BioTechnology A legte Quartalsergebnis vor
Bloomage BioTechnology A lud am 28.08.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 0.18 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0.250 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.
Mit einem Umsatz von 926.8 Millionen CNY, gegenüber 1.18 Milliarden CNY im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 21.64 Prozent präsentiert.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Netflix: Zurück auf dem Schirm
Der Streamingriese erlebt an der Wall Street gerade ein Comeback. Wenngleich ein steiniger Weg vor der Netflix-Aktie liegt, könnte die Aufholjagd durchaus noch weiter gehen.Weiterlesen!
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen in Rot
Die asiatischen Börsen bewegten sich am Montag nach unten.