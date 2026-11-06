Bloom Industries öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Bloom Industries präsentierte am 04.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.65 INR. Im Vorjahresviertel waren 0.380 INR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat Bloom Industries im vergangenen Quartal 24.7 Millionen INR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 71.20 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Bloom Industries 85.8 Millionen INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch