Bloom Energy Aktie 42260790 / US0937121079
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
05.02.2026 23:34:05
Bloom Energy Corp Q4 Earnings Summary
(RTTNews) - Below are the earnings highlights for Bloom Energy Corp (BE):
Earnings: $1.09 million in Q4 vs. $104.79 million in the same period last year. EPS: $0.00 in Q4 vs. $0.38 in the same period last year. Excluding items, Bloom Energy Corp reported adjusted earnings of $134.05 million or $0.45 per share for the period.
Revenue: $777.68 million in Q4 vs. $572.39 million in the same period last year.
Bloom provides outlook for the full-year 2026: Revenue: $3.1B - $3.3B Non-GAAP EPS: $1.33 - $1.48
Nachrichten zu Bloom Energy
|
04.02.26
|Ausblick: Bloom Energy legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
22.01.26
|Erste Schätzungen: Bloom Energy stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
27.10.25
|Ausblick: Bloom Energy legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
13.10.25
|Erste Schätzungen: Bloom Energy legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)