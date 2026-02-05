Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’466 -0.3%  SPI 18’583 -0.2%  Dow 48’909 -1.2%  DAX 24’491 -0.5%  Euro 0.9167 0.0%  EStoxx50 5’926 -0.8%  Gold 4’776 -3.8%  Bitcoin 50’033 -12.1%  Dollar 0.7782 0.0%  Öl 67.3 -2.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Nestlé3886335UBS24476758Zurich Insurance1107539Roche1203204NVIDIA994529Rheinmetall345850Microsoft951692Novartis1200526Alphabet A29798540Swiss Re12688156SAP345952
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Ausblick: Toyota Motor stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Ausblick: Under Armour zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Ausblick: Philip Morris gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Amazon wächst weiter - hohe Investitionspläne belasten Aktie deutlich
Kursrutsch im Kryptosektor: Bitcoin, Ethereum & Co. zwischen staatlichen Signalen und geldpolitischen Erwartungen
Suche...
Plus500 Depot

Bloom Energy Aktie 42260790 / US0937121079

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

05.02.2026 23:34:05

Bloom Energy Corp Q4 Earnings Summary

Bloom Energy
109.46 CHF -2.53%
Kaufen Verkaufen

(RTTNews) - Below are the earnings highlights for Bloom Energy Corp (BE):

Earnings: $1.09 million in Q4 vs. $104.79 million in the same period last year. EPS: $0.00 in Q4 vs. $0.38 in the same period last year. Excluding items, Bloom Energy Corp reported adjusted earnings of $134.05 million or $0.45 per share for the period.

Revenue: $777.68 million in Q4 vs. $572.39 million in the same period last year.

Bloom provides outlook for the full-year 2026: Revenue: $3.1B - $3.3B Non-GAAP EPS: $1.33 - $1.48