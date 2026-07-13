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Short-Attacke 13.07.2026 16:14:56

Bloom Energy-Aktie fällt nach Short-Attacke: Was Anleger jetzt wissen müssen

Bloom Energy-Aktie fällt nach Short-Attacke: Was Anleger jetzt wissen müssen

Nach einem scharfen Short-Seller-Vorwurf gerät die Bloom Energy-Aktie erneut unter Druck, während sich der Brennstoffzellen-Spezialist entschieden zur Wehr setzt.

FuelCell Energy
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  • Bloom Energy-Aktie verliert am Montag erneut
  • Short-Seller Hunterbrook wirft Bloom Energy erfundene China-Angaben vor
  • Bloom Energy weist die Vorwürfe kategorisch als falsch und irreführend zurück

Die Bloom Energy-Aktie gerät am Montag im NYSE-Handel erneut unter Druck: Während der Kurs vorbörslich zeitweise knapp fünf Prozent auf rund 233,00 US-Dollar nachgab, beläuft sich das Minus im Haupthandel nur noch auf 1,66 Prozent auf 240,55 US-Dollar.

Damit setzt der Titel seinen Kursrutsch weiter fort, nachdem es am vergangenen Freitag knapp um fünf Prozent runter auf 245,00 US-Dollar ging. Auslöser war dabei ein vergangene Woche veröffentlichter, scharfer Shortseller-Bericht, gegen den sich der Brennstoffzellen-Hersteller mit einer öffentlichen Gegendarstellung wehrt. Dies scheint das Papier auch in der neuen Woche noch zu belasten.

Short-Seller erhebt schwere Vorwürfe gegen Bloom Energy

Der Shortseller Hunterbrook Capital veröffentlichte einen Bericht mit dem Titel "Bloom's Big Lie" und wirft dem Unternehmen vor, die Behauptung erfunden zu haben, für seine Lieferketten keine chinesischen Quellen zu benötigen. Zudem soll Bloom Energy den mit rund 20 Milliarden US-Dollar bezifferten Auftragsbestand deutlich zu stark aufgebläht haben. Wie Investor's Business Daily berichtet, legte Hunterbrook in seinem Bericht zugleich offen, selbst auf fallende Bloom Energy-Kurse zu setzen.

Bloom Energy weist die Vorwürfe zurück

Bloom Energy reagierte umgehend und wies die Anschuldigungen als "falsch und irreführend" zurück. In einer Mitteilung an die US-Börsenaufsicht erklärte das Unternehmen, über eine ausreichende Versorgung mit Scandiumoxid zu verfügen und beim künftigen Bedarf nicht von chinesischen Lieferungen abhängig zu sein. Die kommenden Quartalszahlen, die Bloom Energy am 28. Juli vorlegen will, dürften nun stärker als sonst auf mögliche Belege für oder gegen die Vorwürfe des Short-Sellers durchleuchtet werden.

Brookfield-Partnerschaft bleibt zentraler Wachstumstreiber

Unabhängig vom Short-Report bleibt die Partnerschaft mit Brookfield Asset Management der zentrale Baustein der Wachstumsstory. Ende Juni erweiterte Brookfield den ursprünglich fünf Milliarden US-Dollar schweren Finanzierungsrahmen für Anlagen von Bloom Energy in der KI-Infrastruktur auf 25 Milliarden US-Dollar. Wie The Motley Fool einordnet, ist die Vereinbarung "ein Finanzierungsrahmen, keine Umsatzzusage": Brookfield erleichtert Kunden lediglich die Finanzierung von Blooms Brennstoffzellen-Systemen, woraus erst über Zeit tatsächlicher Umsatz entstehen kann.

Auch andere Brennstoffzellen-Aktien ziehen mit

Der Gegenwind bleibt in der Branche kein Einzelfall: Auch die FuelCell Energy-Aktie geriet zunächst durch eine grössere Kapitalerhöhung unter Druck, holte den Rückgang am Folgetag aber bereits wieder auf. Beide Werte gelten als Nutzniesser des steigenden Strombedarfs von KI-Rechenzentren, für deren Netzanschluss es oft vier bis fünf Jahre braucht, während der Bau eines Rechenzentrums selbst in zwei bis drei Jahren abgeschlossen ist. Genau diese Lücke wollen Brennstoffzellen-Anbieter mit dezentraler Stromerzeugung vor Ort schliessen.

Der nächste konkrete Prüfstein für Bloom Energy sind die Quartalszahlen am 28. Juli: Sie dürften zeigen, ob sich die Vorwürfe des Shortsellers in den Geschäftszahlen niederschlagen oder ob das Unternehmen seinen Wachstumskurs bei der KI-Infrastruktur unbeirrt fortsetzt. Wie jede schnell wachsende Aktie mit hoher Bewertung reagiert auch Bloom Energy empfindlich auf negative Schlagzeilen, was sich in den jüngsten zweistelligen Kursschwankungen zeigt.

Benedict Kurschat, Redaktion finanzen.ch

Dieser Text dient ausschliesslich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schliesst jegliche Regressansprüche aus.

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