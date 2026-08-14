Blom Asa präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Blom Asa hat am 13.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS lag bei 0.09 NOK. Im letzten Jahr hatte Blom Asa einen Gewinn von 0.180 NOK je Aktie eingefahren.

Umsatzseitig standen 1.70 Milliarden NOK in den Büchern – ein Minus von 3.35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Blom Asa 1.76 Milliarden NOK erwirtschaftet hatte.

Für das Quartal hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 0.200 NOK gerechnet, wohingegen der Umsatz auf 1.70 Milliarden NOK geschätzt worden war.

Redaktion finanzen.ch