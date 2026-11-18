BlockchAIn Digital Infrastructure hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 16.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0.06 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei BlockchAIn Digital Infrastructure ein EPS von -0.140 USD in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 2600 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 0.8 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 0.0 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch