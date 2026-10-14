SIE Aktie 139991699 / JP3161620004
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14.10.2026 17:01:00
Block-Prozess - »Zeit«-Autorin Anne Kunze: »Klara hat gesagt, sie wolle Teil des Podcasts sein«
sie, wie die Polizei vor ihrer Tür stand und sie zwang, 160 Stunden Audioaufnahmen herauszugeben. Und wie sie sich dagegen wehrt.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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