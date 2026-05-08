Block Aktie 30143936 / US8522341036
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08.05.2026 22:05:00
Block macht im ersten Quartal Verluste - Aktie gewinnt dennoch
Block, die Muttergesellschaft von Square und Cash App, hat am Donnerstag nachbörslich die Bücher geöffnet und über die Geschäfte berichtet.
Der Umsatz lag unterdessen im jüngsten Jahresviertel bei 6,06 Milliarden US-Dollar, nach 5,77 Milliarden US-Dollar im entsprechenden Zeitraum des Vorjahres. Damit lief es auf Umsatzseite besser als erwartet, denn Analysten hatten zuvor 6,03 Milliarden US-Dollar in Aussicht gestellt.
Die Block-Aktie zeigte sich am Donnerstag im NYSE-Handel 6,72 Prozent stärker bei 74,85 US-Dollar.
Carolin Ludwig, Evelyn Schmal, Julia Walter, Redaktion finanzen.ch
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