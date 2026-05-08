Block macht im ersten Quartal Verluste - Aktie gewinnt dennoch

Für Block ist das erste Geschäftsquartal 2026 mit einem Rückgang des Gewinns zu Ende gegangen. Das Ergebnis je Aktie verschlechterte sich von 0,56 US-Dollar im Vorjahreszeitraum auf nun -0,52 US-Dollar und lag damit unter den Analystenerwartungen von 0,68 US-Dollar.

Der Umsatz lag unterdessen im jüngsten Jahresviertel bei 6,06 Milliarden US-Dollar, nach 5,77 Milliarden US-Dollar im entsprechenden Zeitraum des Vorjahres. Damit lief es auf Umsatzseite besser als erwartet, denn Analysten hatten zuvor 6,03 Milliarden US-Dollar in Aussicht gestellt.

Die Block-Aktie zeigte sich am Donnerstag im NYSE-Handel 6,72 Prozent stärker bei 74,85 US-Dollar.

Carolin Ludwig, Evelyn Schmal, Julia Walter, Redaktion finanzen.ch