Block (ex Square) mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Block (ex Square) hat am 05.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS wurde auf 0.15 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Block (ex Square) 0.870 USD je Aktie verdient.

Das vergangene Quartal hat Block (ex Square) mit einem Umsatz von insgesamt 6.62 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6.05 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 9.30 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch