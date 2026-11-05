Block (ex Square) hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Block (ex Square) präsentierte am 03.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.92 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Block (ex Square) ein EPS von 0.740 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 9.88 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 6.72 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 6.11 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch