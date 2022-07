BLKB will mit Radicant in fünf Jahren schwarze Zahlen erreichen

Basel/Liestal (awp) - Die Basellandschaftliche Kantonalbank sieht sich mit ihrer Bankentochter Radicant auf Kurs: Die neue Bank für nachhaltige und digitale Finanzdienstleistungen soll Ende 2022 in den Markt eintreten, wie BLKB-CEO John Häfelfinger am Mittwoch an der Halbjahresmedienkonferenz der Kantonalbank sagte. Den "Break-even" solle Radicant dann bis im Jahr 2027 erreichen.

Mit Radicant habe man eine "Bank auf der grünen Wiese" aufbauen können, sagte Häfelfinger vor den Medien. Die BLKB hatte die Gründung ihrer neuen digitalen Bankentochter Ende 2020 angekündigt. Zielkunden für das neue Finanzinstitut sind digital-affine "Affluent"-Kunden, die ihre Gelder gemäss den Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen investieren wollen.

Lizenz schnell erhalten

Die BLKB tätigte neben dem Einbringen von Eigenkapital auch weitere Investitionen in die Radicant. Diese seien etwa in das Personal und in die IT-Plattformen aber auch in das Banklizenz-Bewilligungsverfahren geflossen. Der Erhalt der Banklizenz für Radicant sei - auch dank guter Zusammenarbeit mit der Finanzmarktaufsicht Finma - in "beeindruckender Geschwindigkeit" erfolgt, betonte Häfelfinger.

Wie bereits am Dienstagabend mitgeteilt, hat die BLKB neben der Stammhausrechnung erstmals auch eine Konzernrechnung unter Einschluss der Tochtergesellschaft erstellt. Während die Kantonalbank im Stammhaus einen Gewinn von 59,4 Millionen Franken (+4,4 Prozent) erzielte, wurde der Konzerngewinn mit 52,2 Millionen Franken tiefer ausgewiesen.

Fondstochter geplant

Eine weitere neue Tochtergesellschaft plant die BLKB im Immobilienbereich: Diese werde einen "nachhaltigen und regionale Immobilienfonds" sowie strategische Immobilienberatung umfassen. Dafür soll nun eine Finma-regulierte Fondsleitungsgesellschaft gegründet werden. Die Kantonalbank sieht in dem Vorhaben die Chance, "Mensch, Umwelt und Gesellschaft in der Region nachhaltig zu fördern". Der Start sei für Anfang 2024 vorgesehen, sagte der BLKB-CEO.

Erfreulich entwickelt hat sich laut Häfelfinger der "Robo-Advisor" True Wealth, an dem das Nordwestschweizer Institut mittlerweile einen Anteil von 41 Prozent aufgestockt hat. Mittlerweile verfügt das Fintech-Unternehmen über rund 12'250 Kundinnen und Kunden und verwaltet Vermögen in Höhe von 739 Millionen Franken. Die BLKB fungiert neben der Saxo Bank als Depotbank für True Wealth.

Weg von Saron-Hypotheken

In ihrem Kerngeschäft hat sich die Kantonalbank im ersten Halbjahr derweil stark auf die bestehenden Kunden konzentriert, wie der CEO sagte: So habe man die BLKB-Hypothekarkunden früh auf die ansteigenden Zinsen aufmerksam gemacht und sie zum Wechsel auf langfristige Hypotheken motiviert. Offenbar mit Erfolg: Die kurzfristigen Saron-Hypotheken machen laut dem BLKB-Chef derzeit nur noch rund 2 Prozent der Hypothekarsumme aus.

tp/rw