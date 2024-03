Basellandschaftliche Kantonalbank / Schlagwort(e): Produkteinführung/Immobilien

BLKB-Tochtergesellschaft startet mit umfassender Immobilienberatung



25.03.2024 / 08:38 CET/CEST



Die BLKB schafft mit ihrer Tochtergesellschaft «BLKB Fund Management AG» (vormals «BLKB Services AG») ab April ein neues Angebot. Das Real Estate Advisory bietet Dienstleistungen der strategischen Immobilienberatung für Eigentümerinnen und Eigentümer von Rendite- und Betriebsliegenschaften an. Liestal, 25. März 2024 Das Beratungsangebot des Real Estate Advisory zeigt den Eigentümerinnen und Eigentümern

das Potenzial ihrer Rendite- und Betriebsliegenschaften auf und unterstützt sie bei Investitionsentscheiden und der gezielten Weiterentwicklung ihrer Immobilien – abgestimmt

auf die persönlichen Bedürfnisse und individuellen Wünsche. Das Angebot beinhaltet

Nachhaltigkeitsberatung, Immobilienanalysen, Standort- und Marktanalysen, Transaktionsberatung, Immobilienstrategie sowie massgeschneiderte Mandatslösungen für

Immobilien Portfolio- und Asset Management. Nachhaltigkeit als wichtiger Faktor

Der Schweizer Immobiliensektor hat einen grossen Einfluss auf umweltrelevante Faktoren wie

Klimaneutralität und Energieeffizienz, Ressourcenschonung oder Biodiversität. Die

Verbesserung der Umweltbilanz von Immobilien ist folglich ein wichtiger Faktor zum Erreichen

der nationalen Klimaziele bis 2050, welche die BLKB aktiv fördern will. Die BLKB hat sich

gleichzeitig zum Ziel gesetzt, ihre Position im regionalen Immobilienmarkt weiter auszubauen

und ihre Kundinnen und Kunden bei strategischen Fragestellungen und der Umsetzung der

Nachhaltigkeitsziele im Immobilienbereich noch besser zu unterstützen. Tochtergesellschaft mit FINMA-Lizenz

Die Beratungsleistungen werden durch das Real Estate Advisory-Team der BLKB Fund

Management AG erbracht. Diese wurde im November 2022 unter dem Namen BLKB Services

AG als 100%ige Tochtergesellschaft der BLKB und zukünftige Fondsleitungsgesellschaft

gegründet. Im Januar 2024 hat die BLKB Fund Management AG mit dem Erhalt der

Fondsleitungsbewilligung der FINMA einen wichtigen Meilenstein erreicht. Die Bewilligung

beinhaltet nebst der Tätigkeit als Fondsleitung auch die Bewilligung als Asset Manager. Der

nachhaltige BLKB-Immobilienfonds befindet sich zurzeit im Aufbau. Für Rückfragen:

Marius Maissen, Telefon +41 61 925 82 89, E-Mail: medien@blkb.ch

Mit gut 975 Mitarbeitenden, 24 Niederlassungen und einer Bilanzsumme von über 34 Milliarden Franken ist die Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB) die grösste Bank im Baselbiet und eine der führenden Banken in der Nordwestschweiz. Die Strategie der BLKB ist eng mit dem Leistungsauftrag des Kantons Basel-Landschaft aligniert und hat den langfristigen Erfolg der Bank sowie die Wahrung der Interessen des Kantons als Haupteigner zum Ziel. Die Nähe zu den Kundinnen und Kunden sowie eine nachhaltige Entwicklung der Region stehen im Zentrum. Die BLKB ist Anlage-, Vorsorge- und Unternehmerbank. Sie stellt die finanzielle Gesundheit der Kundinnen und Kunden und die wirtschaftliche Entwicklung der Region ins Zentrum. Nachhaltigkeit liegt im Kern des gesetzlich verankerten Leistungsauftrags als Kantonalbank. Die BLKB hat ein ganzheitliches Verständnis von Nachhaltigkeit – «Zukunftsorientierung» genannt. Mit ihren Geschäftstätigkeiten, ihrem breiten Engagement und der Verpflichtung zur Reduktion ihrer Treibhausgasemissionen leistet die BLKB einen Beitrag zur positiven Entwicklung des Kantons und der Region Nordwestschweiz. Ihren Kunden bietet sie entsprechende Beratung und passende Finanzprodukte im Bankgeschäft, um nachhaltige Finanzentscheidungen treffen zu können. Die 1864 gegründete öffentlich-rechtliche Anstalt ist börsenkotiert und zu 74 % im Besitz des Kantons Basel-Landschaft, bei dem auch das alleinige Stimmrecht liegt und der gemäss Gesetz für die Verbindlichkeiten der Bank haftet. Die BLKB bildet zusammen mit der 2021 gegründeten digitalen Bank radicant bank ag sowie der 2022 gegründeten BLKB Services AG den BLKB-Konzern. Mit einem Rating «AA+» mit Ausblick «stabil» von Standard & Poor's gehört die BLKB zu einer der sichersten Regionalbanken in der Schweiz und Europa. Gleichzeitig ist der BLKB-Konzern mit einer Cost-Income-Ratio von rund 52,4 % ein sehr effizient geführtes Finanzinstitut.

