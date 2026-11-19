Basellandschaftliche Kantonalbank / Schlagwort(e): Personalie/Strategische Unternehmensentscheidung

BLKB schafft neuen Geschäftsbereich Risk Management – Änderung in der Geschäftsleitung



19.11.2026 / 06:57 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

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Die BLKB will die finanzielle Steuerung und die Risikoüberwachung klarer trennen und schafft dazu den neuen, eigenständigen Geschäftsbereich Risk Management. Damit soll die Risikoüberwachung gestärkt werden. Zudem kommt es zu einem Wechsel in der Geschäftsleitung. Liestal, 19. November 2026 Die BLKB schafft im Verlauf des Jahres 2027 den neuen, eigenständigen Geschäftsbereich Risk Management. Grund dafür sind die zunehmende Komplexität der finanziellen Steuerung und des Risikomanagements sowie die damit verbundenen Anforderungen. Durch die Schaffung des neuen Geschäftsbereichs werden die Unabhängigkeit und Wirksamkeit des Risikomanagements nachhaltig gestärkt. Der neue Bereich wird mit der Funktion des Chief Risk Officer (CRO) direkt in der Geschäftsleitung vertreten sein.



«Die klare Trennung von finanzieller Steuerung und unabhängiger Risikoüberwachung ist ein wichtiger Schritt in der künftigen Aufstellung der BLKB. Das erlaubt uns, die steigenden regulatorischen Anforderungen und unternehmerischen Herausforderungen noch besser zu meistern», sagt CEO Alexandra Scriba. Die Suche nach einer geeigneten personellen Besetzung für die neu geschaffene Funktion wird zeitnah aufgenommen.



Wechsel im Geschäftsbereich Wealth Management

Im Weiteren kommt es zu einem Wechsel in der BLKB-Geschäftsleitung. Béatrice Sidler, Leiterin Geschäftsbereich Wealth Management, hat sich entschieden, die BLKB zu verlassen und ihre berufliche Zukunft ausserhalb der Bank fortzusetzen. Béatrice Sidler hat in den letzten zwei Jahren den Geschäftsbereich Wealth Management erfolgreich aufgebaut, das Anlagegeschäft der BLKB nachhaltig gestärkt und die Bank in einer anspruchsvollen Zeit mitgeprägt.



«Ich bedaure den Entscheid von Béatrice Sidler und danke ihr für die wertvolle Arbeit und ihr grosses Engagement. Mit dem Aufbau des eigenständigen Geschäftsbereichs Wealth Management hat Béatrice Sidler einen nachhaltigen Beitrag zur Weiterentwicklung der BLKB geleistet», sagt CEO Alexandra Scriba. Die Leitung des Bereichs Wealth Management übernimmt interimistisch Matthias Kottmann, der seit 2023 den Geschäftsbereich Private Vermögens- & Finanzberatung verantwortet. Die Suche nach einer Nachfolge für die Leitung des Geschäftsbereichs Wealth Management wird umgehend eingeleitet. Für Rückfragen:

Sandro Spaeth, Telefon +41 61 925 81 53, E-Mail medien@blkb.ch

Alle Informationen finden Sie auf www.blkb.ch/medien. Medienmitteilung (PDF) Mediencenter (Logo und Fotos) Mit rund 1000 Mitarbeitenden, 23 Niederlassungen und einer Bilanzsumme von rund 36 Milliarden Franken ist die Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB) die grösste Bank im Baselbiet und eine der führenden Banken in der Nordwestschweiz. Die Strategie der BLKB ist eng mit dem Leistungsauftrag des Kantons Basel-Landschaft aligniert und hat den langfristigen Erfolg der Bank sowie die Wahrung der Interessen des Kantons als Haupteigner zum Ziel. Die Nähe zu den Kundinnen und Kunden sowie eine nachhaltige Entwicklung der Region stehen im Zentrum. Die BLKB ist Anlage-, Vorsorge- und Unternehmerbank. Sie stellt die finanzielle Gesundheit der Kundinnen und Kunden und die wirtschaftliche Entwicklung der Region ins Zentrum. Nachhaltigkeit liegt im Kern des gesetzlich verankerten Leistungsauftrags als Kantonalbank. Die BLKB hat ein ganzheitliches Verständnis von Nachhaltigkeit – «Zukunftsorientierung» genannt. Mit ihren Geschäftstätigkeiten, ihrem breiten Engagement und der Verpflichtung zur Reduktion ihrer Treibhausgasemissionen leistet die BLKB einen Beitrag zur positiven Entwicklung des Kantons und der Region Nordwestschweiz. Ihren Kundinnen und Kunden bietet sie entsprechende Beratung und passende Finanzprodukte im Bankgeschäft, um nachhaltige Finanzentscheidungen treffen zu können. Die 1864 gegründete öffentlich-rechtliche Anstalt ist börsenkotiert und zu 74 % im Besitz des Kantons Basel-Landschaft, bei dem auch das alleinige Stimmrecht liegt und der gemäss Gesetz für die Verbindlichkeiten der Bank haftet. Die BLKB bildet zusammen mit der radicant ag (vormals radicant bank ag), der radicant business services ag sowie der BLKB Fund Management AG den BLKB-Konzern. Die radicant ag sowie die radicant business services ag hält die BLKB über die radicant holding ag, an der die BLKB eine Mehrheitsbeteiligung hat. Mit dem Rating «AA+» mit Ausblick «stabil» von Standard & Poor’s ist die BLKB eine der sichersten Regionalbanken in der Schweiz und in Europa. Folgen Sie uns auf: BLKB BLKB mittendrin blkb_ch BLKB_mittendrin

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