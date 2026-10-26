|Kapitalerhöhung
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26.10.2026 11:07:00
BLKB-Immofond Sustainable Property setzt Konditionen für Kapitalerhöhung fest - Aktie fester
Die BLKB Fund Management AG hat die Konditionen der vor Wochenfrist angekündigten ersten Kapitalerhöhung des BLKB (CH) Sustainable Property Fund festgelegt.
Der entsprechende Ausgabepreis betrage 103,91 Franken je Anteil, wie die BLKB am Montag mitteilte. Die Bezugsfrist laufe vom 9. bis 20. November 2026 und die Emission erfolge auf Best-Effort-Basis. Nicht gezeichnete Anteile können durch die Fondsleitung anderweitig platziert oder gegebenenfalls nicht ausgegeben werden, wie es weiter heisst.
Das Bezugsverhältnis betrage 10 zu 3, sprich für jeden bisherigen Fondsanteil werde ein Bezugsrecht zugeteilt und zehn Bezugsrechte berechtigten zum Bezug von drei neuen Anteilen. Das Angebot richte sich ausschliesslich an qualifizierte Anlegerinnen und Anleger.
Der Emissionserlös sollen für den gezielten Ausbau des Immobilienportfolios verwendet werden. Im Fokus stünden dabei hochwertige Wohnliegenschaften sowie ergänzend gemischt genutzte Immobilien.
An der SIX notiert die BLKB-Aktie zeitweise 0,83 Prozent höher bei 1'210,00 CHF.
sta/rw
Liestal (awp)
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