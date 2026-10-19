BLKB-Aktie tiefer: Immobilienfonds plant Kapitalerhöhung um bis zu 40 Millionen Franken

Kapitalerhöhung richtet sich an qualifizierte Anleger

Die BLKB Fund Management AG konkretisiert die im September für den Immobilienfonds Sustainable Property angekündigte Kapitalerhöhung. Demnach soll das Kapital per Ende November um bis zu 40 Millionen Franken angehoben werden.

Die Emission richtet sich ausschliesslich an qualifizierte Anleger, wie der Fondsmanager am Montag mitteilte. Mit der Kapitalerhöhung soll der Wachstumskurs des im Juli 2025 lancierten Immobilienfonds fortgesetzt werden. Dessen Investitionsansatz ist auf hochwertige Wohnliegenschaften und gemischt genutzte Bauten gerichtet.

Die konkreten Emissionskonditionen sollen zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben werden. Die Fondsleitung behält sich vor, die Kapitalerhöhung abhängig von der Marktentwicklung zu verschieben.

Die BLKB-Aktie verliert an der SIX zeitweise 1,23 Prozent auf 1'205 CHF.

Liestal (awp)