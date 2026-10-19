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19.10.2026 11:12:00
BLKB-Aktie tiefer: Immobilienfonds plant Kapitalerhöhung um bis zu 40 Millionen Franken
Ein Schweizer Immobilienfonds plant den nächsten Schritt auf seinem Wachstumskurs. Dabei stehen neue Mittel und ein klar abgegrenzter Anlegerkreis im Mittelpunkt.
Kapitalerhöhung richtet sich an qualifizierte Anleger
Die Emission richtet sich ausschliesslich an qualifizierte Anleger, wie der Fondsmanager am Montag mitteilte. Mit der Kapitalerhöhung soll der Wachstumskurs des im Juli 2025 lancierten Immobilienfonds fortgesetzt werden. Dessen Investitionsansatz ist auf hochwertige Wohnliegenschaften und gemischt genutzte Bauten gerichtet.
Die konkreten Emissionskonditionen sollen zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben werden. Die Fondsleitung behält sich vor, die Kapitalerhöhung abhängig von der Marktentwicklung zu verschieben.
Die BLKB-Aktie verliert an der SIX zeitweise 1,23 Prozent auf 1'205 CHF.
Liestal (awp)
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