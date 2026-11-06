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06.11.2026 11:11:00
BLKB-Aktie leichter: Landrat segnet neuen Zeitrahmen für Schlussbericht ab
Der Schlussbericht der Parlamentarischen Untersuchungskommission (PUK) zur Basellandschaftlichen Kantonalbank (BLKB) ist neu auf Ende Mai 2027 terminiert.
Die Abstimmung über die Verschiebung und die Kenntnisnahme des PUK-Zwischenberichts erfolgte mit 53 Ja- zu 5 Nein-Stimmen ohne Enthaltungen.
Ursprünglich sollte der Schlussbericht Ende dieses Jahres erscheinen. Die PUK hatte in ihrem Zwischenbericht jedoch festgehalten, dass wichtige Dokumente später als geplant eingetroffen seien. Zudem wolle sie die Untersuchung der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (Finma) einsehen. Wann das möglich sei, sei noch unklar.
Die PUK untersucht die Ereignisse, die zum Abschreiber von rund 105 Millionen Franken der BLKB auf ihre ehemalige Tochtergesellschaft Radicant geführt haben. Dieser war im Sommer 2025 bekannt geworden. Seither gibt es politische Turbulenzen rund um die BLKB - eine Initiative will ihr schärfere Auflagen machen und sie stärker regionalisieren.Im Schweizer Handel gibt die BLKB-Aktie zwischenzeitlich 1,73 Prozent auf 1’262,82 Franken ab.
Liestal (awp/sda)
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