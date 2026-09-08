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08.09.2026 11:46:00
BLKB-Aktie im Plus: Immobilienfonds steigert Portfoliowert und plant Kapitalerhöhung
Der BLKB Sustainable Property Fund hat im ersten Halbjahr 2026 den Marktwert seines Immobilienportfolios gesteigert.
Insgesamt legte der Marktwert der Immobilien in der Berichtsperiode um 0,95 Prozent auf 181,2 Millionen Franken zu, wie die BLKB Fund Management am Dienstag mitteilte. Daraus resultierte für den Fonds ein Gesamterfolg von 3,6 Millionen Franken. Die Anlagerendite belief sich auf 2,79 Prozent.
Ziel des BLKB Sustainable Property Fonds ist eine nachhaltige Bewirtschaftung und Weiterentwicklung der Liegenschaften. 83 Prozent der Immobilienwerte liegen laut den Angaben in der Nordwestschweiz. Der Wohnanteil am Mietertrag liegt bei 64 Prozent, die Mietausfallrate lag bei 2,75 Prozent.
Den Emissionserlös der für das Schlussquartal vorgesehenen ersten Kapitalerhöhung will die BLKB für den Erwerb strategiekonformer Immobilien sowie zur Rückführung von Fremdkapital einsetzen. Die Kotierung des Fonds an der SIX Swiss Exchange ist "zu einem späteren Zeitpunkt" beabsichtigt.
Die BLKB-Aktie notiert an der SIX zeitweise 0,92 Prozent höher bei 1'095,00 Franken.
tp/to
Liestal (awp)
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