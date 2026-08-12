Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’449 -0.9%  SPI 20’371 -0.7%  Dow 53’835 0.1%  DAX 26’331 -0.2%  Euro 0.9375 0.2%  EStoxx50 6’534 -0.3%  Gold 4’411 1.0%  Bitcoin 51’519 -0.1%  Dollar 0.8136 0.3%  Öl 88.7 -0.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
On113454047UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335Rheinmetall345850Partners Group2460882Zurich Insurance1107539Amrize143013422
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Schweizer ETF-Markt bricht Rekorde: Volumen und Listings erreichen historische Höchststände
Hypoport legt neues Aktienrückkaufprogramm auf - Aktie steigt
Flughafen Zürich-Aktie: Passagierzahl im Juli um 2,4 Prozent gesteigert
Kudelski-Tochter Nagravision schliesst Partnerschaft mit Narrative Entertainment - Aktie im Blick
freenet-Aktie etwas tiefer: Starkes Kundenwachstum - Gewinn unter Vorjahr
Suche...
Nach Radicant-Debakel 12.08.2026 16:03:00

BLKB-Aktie etwas fester: Basellandschaftliche Kantonalbank verbessert Halbjahresergebnisse

BLKB-Aktie etwas fester: Basellandschaftliche Kantonalbank verbessert Halbjahresergebnisse

Die Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB) ist im ersten Halbjahr 2026 gewachsen und hat auch mehr verdient.

Die Vergleichszahlen des Vorjahreszeitraums waren allerdings noch von den Turbulenzen um die inzwischen eingestellte Bankentochter Radicant geprägt gewesen.

Der Gewinn auf Konzernstufe lag im ersten Semester bei 96,5 Millionen Franken, wie die BLKB am Mittwoch mitteilte. Im Vorjahr hatte die Bank noch einen Halbjahresgewinn von 91,6 Millionen Franken geschrieben, dies allerdings dank einer hohen Auflösung der Reserven für allgemeine Bankrisiken.

Der Geschäftserfolg als Mass für das operative Geschäft lag im ersten Halbjahr bei 117,5 Millionen Franken. Im Vorjahr war das operative Ergebnis nach massiven Wertberichtigungen auf die Radicant noch auf 49,4 Millionen abgesackt. Unter Ausklammerung des Einmaleffekts rund um die Radicant-Beteiligung lag der Geschäftserfolg noch immer um 24 Prozent im Plus, wie die BLKB schreibt.

Wachstum in allen Bereichen

Die Kantonalbank konnte über alle Bereiche hinweg zulegen. Der Geschäftsertrag stieg insgesamt um 4,2 Prozent auf 248,9 Millionen Franken: Dazu trugen vor allem das weiter wachsende Wertschriften- und Anlagegeschäft, aber auch das Zinsengeschäft bei.

Im wichtigen Zinsengeschäft lag der Netto-Erfolg mit 177,0 Millionen Franken um 3,3 Prozent über der Vorjahresperiode. Im Hypothekengeschäft war die Kantonalbank derweil verhalten unterwegs: Das Nettowachstum der Hypothekarforderungen lag in den ersten sechs Monaten bei 0,7 Prozent. Man habe das Wachstum auf das regionale Geschäfts konzentriert und die nationalen Ausleihungen reduziert, betonte die Bank.

Der Kommissions- und Dienstleistungserfolg lag mit 49,5 Millionen Franken um 5,2 Prozent über der Vorjahresperiode. Die strategische Positionierung als Anlage- und Vorsorgebank zeige weiterhin ihre positive Wirkung, hiess es.

Dabei konnte die Bank von einer Zunahme der verwalteten Vermögen im Vergleich zum Stand von Ende 2025 um 4,8 Prozent auf 30,8 Milliarden Franken profitieren. Der Netto-Neugeldzufluss belief sich auf 418 Millionen Franken.

Radicant-Rückbau im Gang

Derweil nahmen die Kosten (+1,2% auf 135,5 Mio) moderater zu. Zurückzuführen war die Zunahme nicht zuletzt auf Investitionen in Zusammenhang mit der angekündigten Sanierung des BLKB-Hauptsitzes in Liestal, aber auch auf höhere Betriebskosten für den "allgemeinen Bankbetrieb". Der Personalaufwand nahm leicht ab. Die Cost-Income-Ratio verbesserte sich auf 54,4 Prozent von 56,0 Prozent.

Der Rückbau der eingestellten Online-Bank Radicant verläuft laut den Verwantwortlichen derweil "planmässig". Für alle Kundinnen und Kunden seien im Frühling 2026 Anschlusslösungen gefunden worden. Die verbliebenen Radicant-Angestellten beschäftigten sich mit den Abschlussarbeiten sowie den Vorbereitungen für die angekündigte Rückgabe der Banklizenz.

Positiv entwickelt sich laut den Angaben der von der BLKB Fund Management 2025 lancierte nachhaltige Immobilienfonds BLKB Sustainable Property Fund. Der Immobilienfonds mit geografischem Fokus Nordwestschweiz will jetzt das Immobilienportfolio weiter ausbauen und im zweiten Halbjahr 2026 eine Kapitalerhöhung durchführen.

Zuversichtlicherer Ausblick

Beim Ausblick auf das Gesamtjahr 2026 zeigt sich die Kantonalbank etwas zuversichtlicher als noch im März: Sie geht nun von einem "vergleichbaren Geschäftsgang im Vergleich zum Vorjahr ohne Einmaleffekt" aus. Bei Vorlage der Bilanzzahlen 2025 hatte sie noch einen leicht tieferen Geschäftsgang erwartet. Rückenwind sieht die BLKB nicht zuletzt von der soliden Entwicklung der Weltwirtschaft mit einer positiven Entwicklung für Anlagen wie Aktien.

Die BLKB-Aktie notiert am Mittwoch an der SIX zeitweise 0,46 Prozent höher bei 1'085,00 Franken.

tp/uh

Liestal (awp)

Weitere Links:

NKB-Aktie: Nidwaldner Kantonalbank steigert Kundengelder deutlich

Bildquelle: BLKB
In eigener Sache

Trading Signals: Ferrari: Die zweite Chance

Ferrari hat nach einer schwierigen Zeit wieder auf die Überholspur gefunden. Starke Quartalszahlen, eine angehobene Jahresprognose und ein bis 2027 gefülltes Orderbuch sprechen für weiteren Rückenwind und bieten eine neue Trading Möglichkeit.

Weiterlesen!
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio

Inside Trading & Investment

18:15 Logo WHS Aktien finden, BEVOR die große Bewegung startet!
09:10 Marktüberblick: Aktien mit KI-Fantasie gesucht
09:05 Gewinnmitnahmen nach neuem Rekordhoch
08:25 Wie Biosimilars zum Wachstumsmotor von Sandoz werden
05:57 UBS Logo UBS KeyInvest: DAX – Weitere Rekorde
11.08.26 Julius Bär: 27.80% p.a. JB Multi Barrier Reverse Convertible (50% European) mit Lock-In auf Advanced Micro Devices Inc, Micron Technology Inc, Intel Corp
11.08.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 9.50% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf ABB, Belimo, SGS
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
07.08.26 Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 15’030.62 19.97 SJYB2U
Short 15’342.53 13.95 SJZBBU
Short 15’916.15 9.00 SJB30U
SMI-Kurs: 14’449.47 12.08.2026 17:30:26
Long 13’834.28 19.43 SHBTNU
Long 13’527.01 13.82 S8B67U
Long 12’948.44 8.94 SDFBZU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Idorsia vor Durchbruch in den USA? DEA will Quviviq-Hürden senken - Aktie mit Plus
Zurückhaltung in New York: Dow Jones präsentiert sich letztendlich schwächer
UBS-Regulierung: Kommission hat noch keine Entscheide gefällt - Aktie fällt
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
NVIDIA-Aktie stabil: ARK investiert 26,6 Millionen US-Dollar und trennt sich von Palantir-Position
SpaceX-Aktie im Sinkflug: Musks Mondpläne stehen im Schatten hoher KI-Kosten
Goldpreis steigt vor US-Inflationsdaten auf höchsten Stand seit über zwei Monaten
SMI-Titel Swiss Re-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Swiss Re-Investment von vor 10 Jahren verdient
Alcon-Aktien nach Zahlen gesucht - Gewinn übertrifft Erwartungen
On-Aktie sackt zweistellig ab: Schuhfirma wächst weiter rasant - Ausblick trotzdem vorsichtiger

Top-Rankings

KW 32: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 32: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 32: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.