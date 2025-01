BLKB-Aktie: Aktionäre genehmigen Zusammenschluss von BLKB-Tochter Radicant und Numarics

Die Aktionärinnen und Aktionäre hätten die entsprechenden Beschlüsse an der Generalversammlung vom Montag gefasst, hiess es am selbigen Tag in einer Mitteilung. Davor hatten bereits die zuständigen Behörden grünes Licht für das Vorhaben gegeben.

Ziel des Zusammenschlusses sei es, "Privatkundinnen und -kunden sowie KMU ein voll integriertes Angebot für Banking, Finanzanlagen sowie Administration" anzubieten. Die BLKB ist Mehrheitseignerin des unter dem Namen Radicant Holding AG zusammengeschlossenen Unternehmen. Die bisher in die Numarics AG investierten Venture-Capital-Firmen Founderful, FiveT, Seed X, Davidson Capital und die UBS beteiligen sich ebenfalls am neu geschaffenen Unternehmen.

Als CEO der Radicant Holding amtet - wie bereits bekannt - der bisherige Chef der Radicant Bank, Anton Stadelmann. Derweil übernimmt der bisherige Radicant-Verwaltungsratspräsident Marco Primavesi, der auch im BLKB-Bankrat Einsitz hat, auch künftig die Aufgabe des Verwaltungsratspräsidenten.

mk/cf

Liestal (awp)