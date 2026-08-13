BLKashyap and Sons präsentierte Quartalsergebnisse

BLKashyap and Sons hat am 12.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.44 INR. Im Vorjahresviertel waren 0.480 INR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite standen 3.45 Milliarden INR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3.36 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch