Bliss GVS Pharma: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Bliss GVS Pharma hat am 12.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4.73 INR gegenüber 4.08 INR im Vorjahresquartal.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 37.65 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 2.86 Milliarden INR umgesetzt, gegenüber 2.07 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch