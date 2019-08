Blis wächst programmatisch um 300 %

Das transparente programmatische Angebot wird nun von allen grossen Holding-Gruppen im Vereinigten Königreich genutzt

LONDON, 24. August 2019 /PRNewswire/ -- Blis, der weltweit führende Anbieter von Echtzeit-Intelligenz, hat heute bekannt gegeben, dass sich seine programmatischen Umsätze im ersten Halbjahr 2019 verdreifacht haben. Das deutliche Wachstum zeigt eine erhöhte Zugkraft für das transparente programmatische Angebot von Blis, da nun jede grosse Holdinggruppe im Vereinigten Königreich mit dem Unternehmen zusammenarbeitet.

Greg Isbister, Gründer und CEO von Blis, sagte: „Wir sehen ein kontinuierliches Wachstum bei unseren DaaS- und PMP-Angeboten. In den letzten zwei Jahren haben wir in die Verfeinerung unserer programmatischen Handelsangebote sowie in die Verbesserung des Plattformzugangs investiert und wir sind begeistert, die Traktion zu sehen. Transparenz ist für uns ein Schlüsselelement, sei es durch Self-Service-Funktionalität oder unsere branchenweit erste Blockchain-Lösung, die Kunden und Partnern Zugriff auf die Datenherkunft von Zielgruppen gibt."

Angesichts dessen, dass im Vereinigten Königreich bis 2020 voraussichtlich neun von zehn digitalen Display-Anzeigen-Dollars für programmatisches Inventar ausgegeben werden, wird die Prävalenz des Kaufmodells auch weiterhin einen Schwerpunkt für Agenturen und Marken darstellen. Werbetreibende möchten ihre Investitionen maximieren und sicherstellen, dass ihre Anzeigen zur richtigen Zeit am richtigen Ort geschaltet werden, und die Private Marketplaces (PMPs) von Blis bieten diese Sicherheit für Werbetreibende und Publisher.

Die Smart Platform (intelligente Plattform) von Blis bietet Kunden präzise und transparente Berichte. Angesichts der wachsenden Anforderungen an mehr Transparenz von globalen Marken wie Unilever und P&G bietet die Nachricht von der vollständigen Sichtbarkeit durch die Blis-Plattform den Kunden eine zusätzliche Sicherheit.

Matt Sanders, Chief Operating Officer von PHD UK, ein langjähriger Blis-Kunde, sagt: „Auf transparente Weise zu arbeiten ist für uns als Agentur unglaublich wichtig, und Blis hat sich als ein Partner erwiesen, dem wir vertrauen können. Blis trägt dazu bei, dass wir eine offene und ehrliche Beziehung zu unseren Kunden haben. Da sich der Markt weiter in Richtung programmatischer Käufe verlagert, ist es wichtig, dass Agenturen und Markenhersteller vollen Zugriff auf ihre Daten haben und sehen können, wie ihre Kampagnen laufen. Uneingeschränkter Zugang zur Blis-Plattform ist das Mass an Transparenz, das wir brauchen."

