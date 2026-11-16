Bleach,Inc Registered: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Bleach,Inc Registered hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 13.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 2.93 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2.94 JPY je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig wurden 5.32 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Bleach,Inc Registered 4.43 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch