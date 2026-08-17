Bleach,Inc Registered hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Bleach,Inc Registered hat am 14.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Bleach,Inc Registered hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 5.63 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2.01 JPY je Aktie gewesen.

Der Umsatz wurde auf 4.58 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4.50 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf einen Verlust von 11.430 JPY je Aktie beziffert. Im Vorjahr waren 11.90 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 17.18 Milliarden JPY – ein Plus von 0.11 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Bleach,Inc Registered 17.16 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch