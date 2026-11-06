BLB stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

BLB hat am 04.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

BLB hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0.47 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1.69 INR je Aktie gewesen.

Der Umsatz lag bei 97.9 Millionen INR – das entspricht einem Abschlag von 97.13 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 3.41 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch