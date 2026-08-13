BLB: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

BLB hat am 12.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1.05 INR. Im Vorjahresviertel waren 2.17 INR je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat BLB im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 60.36 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 911.0 Millionen INR. Im Vorjahresviertel waren 568.1 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch