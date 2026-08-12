Blaqclouds stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Blaqclouds hat am 09.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 5800000 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1.16 Milliarden USD, während im Vorjahreszeitraum 0.0 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch