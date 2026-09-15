Blanco y Negro präsentierte Quartalsergebnisse

Blanco y Negro stellte am 12.09.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 8.46 CLP gegenüber -16.530 CLP im Vorjahresquartal verkündet.

Blanco y Negro hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 7.74 Milliarden CLP abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 19.26 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9.58 Milliarden CLP erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch